Neues Format startet : Neue Internet-Talkshow vom Niederrhein

Wesel/Rees/Dinslaken Bud Spencer, Luke Skywalker, Pippi Langstrumpf, Jim Knopf und Pumuckl: Drei Männer aus der Region widmen ihren frühen Idolen ein eigenes Talk-Format, das am Mittwoch auf Facebook und Youtube Premiere feiert. Der Bislicher Lars Giesen ist dabei.

Was haben Bud Spencer, Luke Skywalker und Pippi Langstrumpf gemeinsam? Sie haben in den 70er und 80er Jahren die Kindheit einer ganzen Generation geprägt. Grund genug für den Dinslakener Roland Donner, den Reeser Michael Scholten und den Bislicher Lars Giesen, ihren frühen Idolen ein eigenes Talk-Format zu widmen, das am Mittwoch, 8. Juli, um 19.30 Uhr auf Facebook und Youtube Premiere feiert und künftig viermal pro Jahr produziert werden soll. Die Show heißt „Der flotte Dreier“ und trägt den klärungsbedürftigen Untertitel „Eine Kult(ur)sendung aus Scholtens Sechs-Kino“.

Termine Wer die Talkshow-Premiere rund um Bud Spencer und Terence Hill erleben will, findet sie als Facebook-Veranstaltung unter dem Titel „Der flotte Dreier (DER Donner TALK)“. Am Mittwochabend stehen die Protagonisten auch zum Chat bereit. Die „Star Wars“-Folge ist am 2. September zu sehen. Geplant sind Shows über Jim Knopf, Pumuckl, Pippi Langstrumpf, „Wetten, dass..?“ und die Karl-May-Filme.

Ausgerechnet die Corona-Krise trug dazu bei, dass das „Sechs-Kino“ nun zum Produktionsort einer Talkshow wurde. Donner ist in seiner Heimatstadt Dinslaken bekannt durch erfolgreiche Live-Talkformate wie „Der Donner Talk“ und „Das Maaß ist voll“. Bei einer Autorenlesung in Dinslaken traf er den Bislicher Autogrammsammler Lars Giesen, der gerade Papst Franziskus im Vatikan getroffen hatte. Donner lud Giesen ein, vor großem Publikum über sein anekdotenreiches Hobby zu berichten. Der Abend war ein voller Erfolg, wovon wiederum Michael Scholten Notiz nahm. Wenige Wochen später trafen sich Donner, Giesen und Scholten und planten, den „Donner Talk“ ab Sommer 2020 auch zweimal jährlich in der Scholten-Mühle in Rees zu veranstalten.