Neu in Schermbeck: Mit dem Segway durch die Orte

Schermbeck Die Gemeinde Schermbeck bietet ab Mai regelmäßig Touren mit dem elektrisch angetriebenen Ein-Mann-Transportmittel an. Wir haben an einer ersten Probefahrt teilgenommen.

Fahrradtouren, Planwagenfahrten, Kanutouren und Ausritte auf den Rücken von Pferden und Eseln gehören schon seit Jahren zu den touristischen Möglichkeiten, Schermbecks Umgebung näher kennenzulernen. In diesem Jahr soll die Palette aktiver Freizeitgestaltungen um Touren mit Segways erweitert werden. Am Mittwoch testeten Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung das Fahrgefühl mit dem elektrisch angetriebenen Ein-Personen-Transportmittel.

Bedingungen Voraussetzung für die Teilnahme an der Fahrt sind ein Mindestalter von 15 Jahren und der Besitz des Mofaführerscheins. Was man sonst noch alles beachten muss, erfährt man beim Lesen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Homepage www.segwaytouren-kamp-lintfort.de.

Die erste Tour, die von Michael und Christopher Hardt für die gesamte Öffentlichkeit angeboten wird, findet am 4. Mai ab 9.30 Uhr statt. 65 Euro betragen die Kosten. Die Teilnehmer treffen sich am Rathaus. Welche der drei Routen – durch Gahlen, Damm oder durch Uefte-Overbeck – an diesem Tag etwa zweieinhalb Stunden lang befahren wird, steht noch nicht fest, kann aber in Kürze auf der Homepage des Kamp-Lintforter Unternehmens abgerufen werden, wo man bereits jetzt zwölf Tourenangebote im Bereich des unteren Niederrheins findet.