CDU reanimiert linksrheinischen Plan : Neuer Vorstoß für Radweg auf der Deichkrone

Wesel Gut 20 Jahre ist es her, dass um den linksrheinischen Radweg ein heftiger Kampf entbrannte. Heraus kam ein Kompromiss, der Radler und Touristiker bis heute ärgert. Die Weseler CDU regt an, einen neuen Antrag zu starten.

Die Sperrung des Eyländer Wegs auf der Bislicher Insel, die von Ausflüglern bereits zweimal zu Nichtbauzeiten brachial missachtet wurde (wir berichteten), macht deutlich, was Radfahrer auch auf der linken Rheinseite zwischen Büderich und Xanten wollen: am Rhein fahren und zwar am liebsten mit Blick auf denselben. Schließlich handelt es sich sich ja um den in Andermatt (Schweiz) startenden Rheinradweg nach Hoek van Holland, eine Euro-Velo-Route. Da tut es weh, unverhofft weite Umwege nehmen zu müssen. Da eine Lösung für den Ärger um die Arbeiten an der maroden Götschleuse bei Xanten nicht in Sicht ist, kann mit weiteren Wildwest-Szenen gerechnet werden. An Wochenenden und Feiertagen mangelt es nicht. Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam kommen noch. Jürgen Linz, CDU-Fraktionsvorsitzender im Weseler Rat, fragt sich, was da wohl unheilvoll alles passieren könnte. Generell wünscht er sich die Reanimation eines alten Themas: Radeln auf der linksrheinischen Deichkrone. Im Stadtentwicklungsausschuss hat Rainer Gellings (CDU) die Überlegungen am Mittwoch schon mal vorgetragen.