Wesel: Neuer Standort für Autohaus Schmeink

Wesel Am bisherigen Standort in der Feldmark könnten Wohngebäude entstehen. Gestern war Spatenstich.

Seit 46 Jahren hat Auto Schmeink mit Volkswagen seinen Sitz an der Hamminkelner Landstraße. Dort wuchs das Unternehmen von 3500 auf 7000 Quadratmeter, stieß dann 2016 erneut an Kapazitätsgrenzen, so dass der Umzug nötig wurde. Was nun in der Feldmark geschieht, ist offen. Es werde eine "wohnverträgliche Nutzung" geben, sagte Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein beim Spatenstich auf dem neuen Gelände. Letztlich sei die Art der Nutzung eine Entscheidung der Politik. Der bisherige Standort Hamminkelner Landstraße liegt mitten in einem Wohngebiet. "Wir sind dort an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen", sagt Geschäftsführer Henning Schüring.