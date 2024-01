Müllabfuhr in Wesel Neuer Mülltonnen-Chip wird „eine Riesenaktion“

Und so sieht der Plan für den Ablauf der besagten Riesenaktion aus: Ab Ende Januar erhalten alle Eigentümer ein Anschreiben mit den wichtigsten Informationen. Mit dieser Post erhalten sie auch selbstklebende vorläufige Adressaufkleber, die auf die Deckel der entsprechenden Mülltonnen geklebt werden sollen. Zugleich wird mit dem Schreiben der Termin für die Montage der Transponder-Chips mitgeteilt. An dem jeweiligen Montagetermin müssen alle Tonnen mit den Adressaufklebern gut sichtbar am Grundstück bereitgestellt sein.