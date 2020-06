Schermbeck : Neuer Lebensmittelmarkt an Erler Straße

Neuer Lebensmittelmarkt an Erler Straße

Am Standort des Ex-Edeka-Geschäftes, das zurzeit als Ausstellungsraum genutzt wird, soll ein Lebensmittelmarkt eröffnet werden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Ein Investor plant auf Grundstücken zwischen Erler Straße und Heinestraße den Bau eines Einzelhandelsgeschäftes und Wohnbebauung. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan soll es möglich machen.

Darauf haben die Bürger Schermbecks seit eineinhalb Jahren gewartet. Zwar ist der Mietvertrag noch nicht unterzeichnet, aber es gibt einen Investor, der am Standort des ehemaligen Edeka-Geschäftes an der Erler Straße einen Lebensmittelmarkt errichten möchte. Wer es ist, möchte die Gemeinde zum gegenwärtigen Zeitpunkt wegen der fehlenden Unterschrift noch nicht mitteilen, aber im Planungs- und Umweltausschuss am 18. Juni wird ein Vertreter des Vorhabenträgers das Projekt vorstellen.