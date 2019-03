SPD in Wesel stellt Pläne vor: Hessenviertel soll eine Kita für 3,5 Millionen Euro bekommen

Wesel Die SPD hat sich schlau gemacht in Sachen Kita-Neubau in der Feldmark.

Ludger Hovest verfügt als SPD-Fraktionschef über beste Kontakt im Rathaus. Kürzlich hat er sich bei der Verwaltung schlau gemacht über den Stand der Dinge in Sachen Kindertagesstätten-Neubau im geplanten Hessenviertel. Das Ergebnis seiner Recherche hat er am Freitag mit Parteifreunden vorgestellt.

Für 3,5 Millionen Euro, so Hovest, werde die Stadt den neuen Kindergarten am Hessenweg nahe der Bocholter-Bahnlinie errichten. Der Träger steht noch nicht fest. Läuft alles nach Plan, dann dürfte noch in diesem Jahr der Grundstein auf dem rund 3700 Quadratmeter großen Areal gelegt werden, die Eröffnung Ende 2020 oder Anfang 2021 gefeiert werden. In der geplanten Einrichtung soll Platz für drei Gruppen und insgesamt 55 Kinder sein. „Sollte das nicht reichen, ist noch Platz genug, um die Kita um eine vierte Gruppe zu erweitern“, so Hovest.