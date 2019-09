Diese Karte zeigt die Auswirkungen des Baus einer Anschlussstelle am Schnittpunkt von A3 und B70. Rot dargestellt sind die Strecken mit mehr Verkehr. In blau sind Strecken mit einer Abnahme des Verkehrsaufkommens abgebildet. Deutlich zu sehen ist, dass die dicke rote Strecke (A3) zunehmenden Verkehr hat, ebenso die B70 (kleinere rote Strecke), andere Straßen wiederum wie der Molkereiweg würden entlastet. Nicht berücksichtigt ist in dieser Darstellung eine Brüner Ortsumgehung. Foto: Stadt Wesel