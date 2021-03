Kostenpflichtiger Inhalt: Millioneninvestitionen in Wesel und Büderich : Im Alter barrierefrei und schöner Wohnen

An der Weseler Straße in Büderich sollen im Herbst die ersten Mieter in die seniorengerechten Wohnungen einziehen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In Büderich entstehen barrierefreie Mietwohnungen, außerdem plant die Caritas in der Nachbarschaft ein Pflegeheim. Eine Seniorenresidenz mit 80 Plätzen soll Anfang 2022 an der Dinslakener Landstraße in Wesel bezugsfertig sein.