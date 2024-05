Stadtwerke Wesel E-Autos schneller laden mit Rheinblick

Wesel · Die Weseler Stadtwerke haben am komplett umgestalteten Parkplatz an der Rheinpromenade drei neue Ladesäulen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge installiert. Insgesamt gibt es nun 36 Ladepunkte an 18 Standorten.

27.05.2024 , 18:39 Uhr

Stadtwerke-Chef Rainer Hegmann, hier mit Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, ist stolz auf die erste Schnellladestation der Stadtwerke in Wesel. Foto: Klaus Nikolei