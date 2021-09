Auf dem Gelände der Bäckerei Boers : Neue Schnellladesäulen am Weikenrott in Hamminkeln

Hamminkeln Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos nahe der Autobahn wird mit vier Ultraschnellsäulen aufgewertet. Für zwei weitere sind bereits Betonsockel gegossen.

Bürgermeister Bernd Romanski hält große Stücke auf die Innovationskraft der ländlichen Stadt. Das verkauft er auch gerne medial. So gesehen war der Donnerstag ein guter Tag für ihn. Erst lobte er den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Sachen E-Mobilität auf dem Gelände der Bäckerei Boers am Weikenrott und damit in lukrativer Autobahnnähe. Dann eilte er in die Brüner Unterbauerschaft. Dort wartete das staatliche schwedische Fernsehen auf sein Statement. Im Brüner Außenbereich waren in Eigenregie Glasfaserkabel verlegt worden, um in der ländlichen Region Betriebe und Privatleute ans Netz zu bringen. Sehr früh dabei war Hamminkeln auch bei den Ladestationen für E-Autos. Jetzt kamen offiziell vier Schnellladesäulen neuester Bauart hinzu. Für zwei weitere sind bereits Betonsockel gegossen, so dass die Ausweitung der Anlage möglich ist.