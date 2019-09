Wolfgang Kostujak spielt : Neue Orgel in Brünen erklingt

Neue Orgel in Brünen erklingt

Die neue Orgel in Brünen ist ein Prachtstück. Foto: ThomasHesse/Thomas Hesse

Brünen Wolfgang Kostujak spielt am 27. September Musik aus dem 15. und 17. Jahrhundert – als härteste Probe für ein quasi neues Instrument wie dieses.

Seit Mai steht im alten Orgelgehäuse der Dorfkirche von Brünen faktisch ein neues Instrument. In monatelanger Detailarbeit hat Stefan Oppel aus Schmallenberg unter Einbeziehung alter Pfeifen und mit Ergänzungen durch neue Register ein klanglich vollkommen anderes Instrument geschaffen. Das Ergebnis: neue Intonation, historische Stimmung, geänderte Mechanik und erneuerte Windanlage. Wolfgang Kostujak aus Ringenberg bringt das Instrument am Freitag, 27. September, ab 19.30 Uhr in einem Solokonzert zum Erklingen.