Wahrzeichen in Büderich : Platanenallee wird beleuchtet

Büderich Darauf haben die Büdericher gewartet: Mit der Installation der Leuchten wird der Auftakt zum Umbau der Weseler Straße gemacht. Die Leuchten sollen die Platanenallee besser wirken lassen.

In den kommenden Wochen werden 20 neue, energiesparende LED-Pollerleuchten im Bereich der Platanenallee auf der Weseler Straßen in Büderich installiert. Das kündigte die Stadt an, die damit die baulichen Maßnahmen zur Umgestaltung der Weseler Straße einläutet. Im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzepts (kurz DIEK) Büderich haben Bürger den Wunsch geäußert, dass die Schönheit der Platanenallee durch Illuminierung hervorgehoben wird. Vor fast 85 Jahren wurden die Bäume gepflanzt. Kurios: Angeblich hatte niemand die Platanen bestellt. Geliefert wurden sie trotzdem. Die dorfprägende Platanenreihe steht inzwischen unter Denkmalschutz. Das aktuell aufgestellte Bauschild weist auf die anstehenden Arbeiten hin. Momentan bereitet die Stadt Wesel Ausschreibungen für die weiteren Maßnahmen auf der Weseler Straße in Büderich vor, unter anderem den Umbau von Straßenkreuzungen und -einmündungen. Die Dauer des Ausschreibungsprozesses könnenoch nicht benannt werden, erklärte die Stadt.