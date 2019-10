Friedhof Caspar-Baur-Straße : Neue Grabstelle für Sternenkinder

Wesel Im Namen der Würde: Andacht und Einsegnung eines Platzes für tot- und fehlgeborene Kinder

Ein feierlicher Akt in der Friedhofskapelle an der Caspar-Baur-Straße sorgt immer für einen Kloß im Hals. Auch wenn da gar kein menschlicher Überrest im Mittelpunkt steht. Oder sogar gerade deswegen. Die Andacht zur Einsegnung einer neuen Begräbnisstätte für tot- und fehlgeborene Kinder am Donnerstagnachmittag war so ein Moment. Beklemmend allein die Erinnerung daran, dass es bis zur Änderung des Bestattungsgesetzes in NRW 2004 üblich war, die sogenannten Sternenkinder mit Organen, die bei Operationen entnommen worden waren, oder amputierten Gliedmaßen als Spezialmaterial zu entsorgen. Noch schlimmer die Vorstellung, wie betroffene Eltern gelitten haben müssen und auch heute noch leiden müssen, wenn Schwangerschaften tragisch enden. Das ist seit 2006 in Wesel anders.