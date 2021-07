Schermbeckerin betreibt Firma für Sketchnotes : Mit kleinen Notizen zum Erfolg

Sabrina Greiwe gratuliert Simone Abelmann (vorne, v. l.) und ihren Mitarbeiterinnen Rachel Timm, Maike Braun, Christina Venneman, Julia Dewey und Gabi Mladenovic (hinten, v. l.) zur Eröffnung der neuen Geschäftsräume. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Simone Abelmann ist eine begeisterte Zeichnerin. Mit einer eigenen Firma hat die Schermbeckerin ihr Hobby zum Beruf gemacht. Heute hat sie bereits mehr als 4000 Kunden. Was sie und ihr Team anbieten.

Von Helmut Scheffler

Simone Abelmann liebt das Zeichnen. Man trifft sie fast nie ohne Stifte, Block und Pinsel. Als kreative Gestalterin und Zeichnerin liebt sie es, jeden Tag neue Dinge zu erschaffen. Inzwischen hat die 50-jährige gebürtige Schermbeckerin aus ihrem Hobby einen Betrieb gemacht. Seit dem 1. Januar 2021 firmiert ihre Firma unter dem Namen SP Kreativ Consulting GmbH.

Sketchdesign steht im Mittelpunkt des Firmengeschäftes. Alles dreht sich um sogenannte Sketchnotes – das sind spezielle Notizen, die aus Text, aber auch aus kleinen Bildern und Strukturen bestehen. Im Brichter Lüttge Feld 48 haben Simone Abelmann und ihre Mitarbeiterinnen Rachel Timm, Maike Braun, Christina Vennemann, Julia Dewey und Gabi Mladenovic die neuen Betriebsräume und die Geschäftsinhalte vorgestellt.

Info Die Firmenchefin bietet auch Kurse an Kontakt Über die Arbeit der von Simone Abelmann gegründeten Firma SP Kreativ Consulting GmbH können sich Interessierte auf der eigenen Internetseite informieren. Sie ist zu finden unter www.simoneabelmann.com. Die Firmenchefin ist per Handy unter der Telefonnummer 0160 8087365 oder per E-Mail unter simone@simoneabelmann.com zu erreichen. Veranstaltungen Auf der Homepage werden regelmäßig Termine für neue Kurse veröffentlicht.

„Bis 2017 dachte ich, nicht zeichnen zu können“, gesteht Abelmann in der Rückschau auf ihr bisheriges Leben, das eher von strengen Vorgaben des IT-Bereiches bestimmt war. Nach dem Besuch der Schermbecker Gemeinschaftsgrundschule und nach dem Abitur am Weseler AVG im Jahr 1990 erlernte sie in Dorsten den Beruf einer Industriekauffrau. Im Sankt-Marien-Hospital in Gelsenkirchen-Buer war sie zwischen 1995 und 2001 im Bereich Controlling tätig. In der Bielefelder Firma TKMCS gehörte die Herstellung von Software für den gesamten Krankenhausbereich zu ihren Aufgaben.

Den Sprung in die eigene berufliche Selbstständigkeit wagte Abelmann im Jahr 2005 im Bereich IT. Das Umschwenken auf das jetzige Geschäftsfeld begann im Anschluss an den Besuch eines Sketchnotes-Kurses im Jahr 2017. Damals stellte sie fest, dass „unperfekt eigentlich perfekt“ ist. Es ist eine Erkenntnis, zu der sie heute noch mehr steht als damals. „Ich liebe es, Dinge zu erschaffen oder in Kursen anderen zu zeigen, wie einfach das Zeichnen ist“, bekennt sie.

Inzwischen melden sich überwiegend weibliche Teilnehmer zu ihren Online-Kursen im Zeichnen an. Gut vernetzt ist sie in verschiedenen Online-Foren. Auf Instagram begeistert sie inzwischen mehr als 11.000 Follower. Auf eine Party anlässlich ihres 50. Geburtstags verzichtete Abelmann und lud stattdessen Interessenten zu einem kostenlosen Online-Zeichen-Kurs ein, dessen Erlös sie der Deutschen Krebshilfe zur Verfügung stellte.

„Kreativ und manchmal auch ein wenig verrückt“, bezeichnet Simone Abelmann ihre Malart. Sie habe einfach Spaß daran, „wenn es cool aussieht.“ Und damit kommt sie bei vielen Zeichnerinnen bestens an. Mitte 2019 hatte sie 800 Kunden, heute sind es schon mehr als 4000. Längst hat die Arbeit das Maß überstiegen, welches eine einzelne Person leisten kann. Fünf Mitarbeiterinnen hat sie inzwischen beschäftigt, von denen zwei aus Schermbeck kommen. Nach den Sommerferien beginnt eine weitere Mitarbeiterin ihren Dienst im Lüttge Feld 48.

Julia Dewey ist für das Marketing verantwortlich. Maike Braun übernimmt im Team die Aufgaben einer Community-Managerin, die über Internet-Gruppen und per Mail die Fragen der Kunden beantwortet. Christina Vennemann ist ebenfalls im Social Media-Bereich tätig und kümmert sich um Facebook- und Instagram-Beiräge. Gabi Mladenovic ergänzt ihre Arbeit für die Community um Designs am Rechner und um die Erstellung der Sketchnotes. Rachel Timm unterstützt Abelmann im Community-Management und bei administrativen Aufgaben im Hintergrund. Besonders stolz ist die Firmenchefin auf ihre beiden Töchter Lina und Paula, die beim Packen und Versenden der „Goody-Box“ an neue Kunden behilflich sind.

Wenn Kursteilnehmer ein T-Shirt, eine Kochschürze, eine Tasse oder eine Uhr mit einer eigenen Zeichnung oder mit einer Sketchnote der Schermbeckerin bedrucken lassen wollen, können sie Simone Abelmann um Hilfestellung bitten. Sie arbeitet mit mehreren Print on demand-Plattformen zusammen. Auf der Internet-Seite www.redbubble.com findet man im Abelmann-Shop zum Beispiel etliche Produkte der Schermbeckerin. Wer das Suchwort „Shirts by Simone“ eingibt, gelangt auf eine weitere Internet-Seite mit Angeboten der Schermbeckerin.