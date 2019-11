Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt Wesel legt Pläne vor : Neue Erlebnisfläche am Auesee geplant

Die Karte zeigt die Planung: Gelblich eingezeichnet die neuen Wege und der Steg, in Rot die abgegrenzten Flächen. Foto: Stadt Wesel dpa/Stadt Wesel/ dpa

Wesel Die Weseler Stadtverwaltung will am Badestrand des Auesees einen Weg nah am Ufer bauen – mit rollstuhltauglichem Steg aufs Wasser. Die Bereiche für Sport, Vereine und Familien sollen getrennt werden. Auch für die Minigolfer ist Platz.