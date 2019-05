Aus Bochum : Neue Chefärztin für Kinderklinik am Marienhospital

Wesel „Wir freuen uns, dass wir Frau Dr. Koerner-Rettberg gewinnen konnten“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Karl-Ferdinand von Fürstenberg.

Dr. Cordula Koerner-Rettberg (49) wird neue Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Marien-Hospital. Sie tritt zum 1. Oktober 2019 die Nachfolge von Prof. Dr. Monika Gappa an, die das Haus nach zehneinhalb Jahren zum 30. Juni 2019 verlässt und die Leitung der Kinderklinik am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf übernimmt. Koerner-Rettberg ist derzeit Abteilungsleiterin der Kinderpneumologie im St. Josef-Hospital Bochum, einem Klinikum der Ruhr-Universität Bochum, das zum Katholischen Klinikum Bochum gehört. Die künftige Chefärztin ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzqualifikation Kinder-Pneumologie. Sie ist seit 1997 im St. Josef-Hospital tätig. „Wir freuen uns, dass wir Frau Dr. Koerner-Rettberg gewinnen konnten. Sie ist als erfahrene Fachärztin mit den Schwerpunkten Kinderpneumologie und Allergologie prädestiniert, die Klinik gut weiterzuführen und zu entwickeln“, so der stellvertretende Geschäftsführer Karl-Ferdinand von Fürstenberg.