Für Radler und Fußgänger : Neue Brücke überspannt Mühlenbach

Schermbeck Das 11,60 Meter lange, 2,69 Tonnen schwere Bauwerk aus Aluminium wurde am Mittwoch mit einem Kran abgesetzt. Radler und Fußgänger müssen sich aber noch etwas gedulden. Noch etwa drei Wochen wird es dauern, bis alle Arbeiten erledigt sind und der Bauzaun an beiden Enden der Brücke beseitigt wird.

Die Erneuerung der Mühlenbach-Brücke an der Straße Am Rathaus war erforderlich geworden, weil die mehr als 70 Jahre alte Brücke massive Bauschäden aufwies, sowohl im Bereich der sieben Stahlbeton-Plattenbalken als auch an den Widerlagern und an den Stützwänden. Eine Sanierung der mit zahlreichen Mängeln behafteten Brücke sei nicht wirtschaftlich gewesen, stellte Carsten Klein-Bösing in der Rückschau fest.