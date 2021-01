ASG setzt Schattenspender : Neue Bäume: Pflanzaktion am Lippestadion läuft

Wesel Bis zum 1. März kreist auch in diesem Jahr wieder die Säge. Beseitigt werden Bäume, die krank oder nicht mehr standsicher sind, auch weil sie die Dürrejahre nicht gut überstanden haben. Aber es gibt auch erhebliche Neupflanzungen.

In den Glacisanlagen beispielsweise kann man die zur Fällung ausgeguckten Bäume an rosa Punkten auf dem Stamm erkennen. Die gute Nachricht: Es wird auch in beträchtlichem Maße wieder aufgeforstet. Beispiel Lippestadion.

In der Pflanzsaison 2020/21 kommen rund 500 neue Bäume in die Weseler Erde, in der darauf folgenden Saison sind es noch einmal so viele. Grünflächenexperten ermittelten die 400 neuen Baumstandorte in der Innenstadt, die in den nächsten Jahren bepflanzt werden sollen, sowie die Standorte auf Kinderspielplätzen. Letztere erhalten bereits in diesem Jahr die dort vorgesehenen Bäume, die vor allem als Schattenspender an heißen Sommertagen dienen sollen.