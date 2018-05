Hamminkeln: Neue Bäume für ein Natur-Kleinod

Hamminkeln Lücken in der Rodehorster Allee in Wertherbruch werden geschlossen. Es ist ein Gemeinschaftswerk.

"Es handelt sich um ein Gemeinschaftswerk. So lässt sich das Vorhaben am besten umsetzen", wie Bernhard Payer, zuständiger Dezernent im Hamminkelner Rathaus, gestern betonte. Dazu gehört die Stadt selbst, die Pflege und Anpflanzung der Lückenfüller bewerkstelligt. Ebenso die Wertherbrucher Grundschule, deren Klasse 4 w mit Klassenlehrerin Barbara Fritzen - das ,w' der dörflichen Filiale der Grundschule Mehrhoog steht für Wertherbruch - die 1,5 Kilometer zu Fuß ging, um die ersten Gießkannen Wasser an die drei Meter hohen Neuanpflanzungen sanft zu schütten. Marie-Luise Fasse, die NRW-Chefin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, und ihr Kreis-Vorsitzender Antonius Dicke waren ebenfalls gekommen.

1447, so weiß Manfred Tebbe, wurde hier das erste feste Haus vom Cleveschen Amtmann Frank von Wittenhorst errichtet. 1386/1387 ist die erste Erwähnung der Rodehorst belegt. Zwischen 1650 und 1720 sei das Herrschaftshaus mit Wall und Gräfte (Graben) entstanden - und in dieser Zeit die stattliche Allee, die noch heute zum gut erhaltenen und privat genutzten Gut Rodehorst führt. Die heutigen Eigentümer, Prof. Dietrich Berdel und Andrea von Berg, haben Rodehorst umfangreich instandgesetzt und das Haus durch ihre hochrangigen Musikveranstaltungen weithin bekanntgemacht.

Für Marie-Luise Fasse ist die Esskastanien-Spende auch praktizierte Umweltbildung. "Das liegt uns am Herzen, und deshalb finde ich es toll, dass die Wertherbrucher Schüler als Paten mitmachen. Vielleicht kommen einige in 20 Jahren an der Allee vorbei und freuen sich vor den hochgewachsenen Bäumen, bei der Aktion mitgemacht zu haben." Die Esskastanie passe als Baum des Jahres 2018 gut. Fasse sagte, dass die Umweltbildung an den Schulen und damit das Wissen um Wald und Bäume mehr Raum einnehmen müssen.