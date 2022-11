Fußball, Schach und Musik : Diese Aktivitäten für die Generation 55+ gibt es in Schermbeck

Diese Aktivitäten für die Generation 55+ gibt es in Schermbeck

Kerstin Andres (l.) leitete als Moderatorin das Treffen der Netzwerker im Gemeindehaus an der Kempkesstege. Jetzt müssen die Gruppen nur noch Details besprechen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Das Netzwerk der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck erhält neue Gruppen. Alte bleiben aber weiter bestehen. Welche das sind, wo Interessierte sich anmelden können und welche Gruppen noch keine Leitung haben.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurden die Aktivitäten des Netzwerkes der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck coronabedingt stark zurückgefahren. Seit dem Sommerfest im August dieses Jahres kehrt wieder Leben in die etwa 30 Gruppen ein. Den Neustart verband der Netzwerk-Rat (siehe Info) am Donnerstagabend mit einer Informationsveranstaltung.