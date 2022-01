Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte geklagt : Volksbank Rhein-Lippe legt nach Negativzins-Urteil Berufung ein

Wesel/Düsseldorf Die Volksbank Rhein-Lippe hat wegen ihres Verwahrentgelts bei Girokonten eine Schlappe vor Gericht kassiert. Auch bei der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe sorgt der noch nicht rechtskräftige Richterspruch für Verwunderung. Was die Vorstände sagen.

Die Volksbank Rhein-Lippe ist bundesweit in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Denn im Streit um die von etlichen Banken verlangten Negativzinsen auf größere Guthaben auf Girokonten hat nun auch das Landgericht Düsseldorf in einem Verfahren gegen das betroffene Geldinstitut entschieden. Wie eine Justizsprecherin mitteilte, bewertete das Gericht ein von der Volksbank Rhein-Lippe für Girokontoeinlagen von mehr als 10.000 Euro verlangtes Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 Prozent im Jahr als rechtswidrig.