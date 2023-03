Volksbank Rhein-Lippe Urteil zu Negativ-Zinsen auf Girokonten fällt Ende März

Im November 2021 war die Volksbank Rhein-Lippe bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Denn im Streit um die damals von mehreren Banken verlangten Negativzinsen auf größere Guthaben auf Girokonten hatte das Landgericht Düsseldorf in einem Verfahren gegen die in Wesel und Dinslaken beheimatete Genossenschaftsbank entschieden.