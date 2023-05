Bundeswehr in Wesel hat Hilfe zugesagt Warum die Greifvogel-Station erneuert wird

Peter Malzbender ist ein Kämpfer. Wenn der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), Kreisgruppe Wesel, von etwas überzeugt ist, dann tut er alles, um sein Ziel zu erreichen. Aktuell ist der 71-jährige Weseler damit beschäftigt, Spenden zu sammeln. Mindestens 100.000 Euro (siehe Infobox). Denn so viel kosten alleine die Materialien, um die 14 Volieren der Weseler Greifvogelstation in den nächsten beiden Jahren zu erneuern. Denn die 1984 innerhalb der Weseler Schill-Kaserne errichtete Greifvogelstation, die bis Frühjahr 2022 vom mittlerweile 83-jährigen Karl-Heinz „Buddy“ Peschen mit viel Herzblut geleitet wurde, ist in die Jahre gekommen.