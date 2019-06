Marienthal : Naturfriseurin – für haarige Probleme

Marienthal In Marienthal hat sich die Susanne Hülsken in der ehemaligen Molkerei niedergelassen. Sie kommt ohne Chemie aus.

Spiegel an den Wänden, Haar- und Pflegeprodukte in den Regalen und Kämme und Scheren auf der Ablage. Dem aufmerksamen Beobachter wird schnell deutlich: In der alten Molkerei an der Pastor-Winkelmann-Straße in Marienthal hat sich ein neuer Friseursalon niedergelassen.