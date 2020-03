Schermbeck : Nächster Anlauf für Bürgerbegehren

Dieses Luftbild zeigt den favorisierten Standort für eine Grundschule in Schermbeck. Beim neuen Bürgerbegehren war die Gemeindeverwaltung behilflich. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck „Die Partei“ regt den Neubau eines Bildungszentrums mit einer vereinten Grundschule an. Der Schermbecker Gemeinderat befasst sich also erneut mit der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens.

() Der nächste Anlauf: Nachdem am 30. Januar das Bürgerbegehren der Bürgerinitiative „Zwei Grundschulen für Schermbeck“ vom Gemeinderat für unzulässig erklärt worden war, wird sich der Gemeinderat am 24. März mit einem erneuten Antrag befassen, in dem es um die bauliche Gestaltung der Grundschule geht.

Am 5. März reichten Manuel Schmidt, Marc Overkämping und Timo Gätzschmann, drei Vorstandsmitglieder der Partei „Die Partei“, als Privatpersonen einen Antrag auf Durchführung eines „Bürgerbegehren für den Neubau eines Bildungszentrums mit einer vereinten Grundschule“ ein. Sie fügten eine Unterschriftenliste bei und baten den Bürgermeister, „die weiter notwendigen Schritte zu veranlassen, damit der Rat noch im März darüber entscheiden kann.“ Die Unterschriftenliste wies 41 gültige Personen aus, 16 mehr, als erforderlich sind.

Info Was der Gemeinderat jetzt unternehmen soll Position Das in der Sprache der Juristen formulierte Prozedere auf dem Weg hin zu einem Bürgerentscheid bedeutet in der Alltagssprache: Entweder unterstützt der Rat am 24. März das Bürgerbegehren, dessen inhaltliches Anliegen er mehrheitlich am 9. Oktober 2019 abgelehnt hat, oder 1057 von 11762 Wahlberechtigten reichen, um einen Schulneubau durchzusetzen.

Die Unterzeichneten beantragen einen Bürgerentscheid nach § 26 Absatz 2 der Nordrhein-Westfälischen Gemeindeordnung zu folgender Fragestellung: „Sind Sie für den Neubau eines Bildungszentrums an der Weseler Straße/Ecke Waldweg, in dessen Kern eine vereinte 5-zügige Schermbecker Grundschule mit 3-fach Sporthalle steckt?“

Bei der Formulierung dieser Frage war die Gemeindeverwaltung behilflich. Die ursprünglich gestellte Frage wurde modifiziert. Die Verwaltung gab als geschätzte Baukosten inklusive Neben- und Grundstückskosten rund 19,85 Millionen Euro an. Hinzu kommen jährliche Betriebs- und Instandhaltungskosten in Höhe von rund 610.000 Euro. Den modifizierten Antrag hat die Verwaltung nun rechtlich gewürdigt. Für die Fragestellung bescheinigt die Verwaltung: „Durch die Übernahme der Hinweise der Verwaltung entspricht die Fragestellung nunmehr den gesetzlichen Anforderungen.“

Die auf der Unterschriftenliste ausgewiesene Begründung bewertet die Verwaltung so: „Die nunmehr modifizierte Begründung entspricht den rechtlichen Vorgaben.“ Die Begründung lautet: „Am 9. Oktober 2019 hat sich der Gemeinderat mehrheitlich gegen die Planungen für einen kompletten Neubau einer Grundschule entschieden. Stattdessen entschied sich der Rat für die Planungsvariante an dem bestehenden Standort der Gemeinschaftsgrundschule (kurz GGS). Wir sind gegen Planungen an der GGS und für die Realisierung des ´Konzept Standort 4 Neubau Weseler Straße` aus der durch die Gemeinde beauftragten Machbarkeitsstudie ´Grundschulstandorte Machbarkeit Kommunales Bildungszentrum Schermbeck`. Durch den vollständigen Neubau können neueste pädagogische Konzepte ohne Rücksicht auf Bestandsgebäude und somit ohne Kompromisse realisiert werden. Ein Neubau verhindert laut Machbarkeitsstudie außerdem, dass die Schüler und Lehrer am katholischen Standort während der Bauzeit gegebenenfalls in Containern unterrichtet werden müssten, wozu es beim vom Rat favorisierten Standort 2 (GGS) laut Machbarkeitsstudie zwangsläufig kommen würde. Ein kommunales Bildungszentrum ermöglicht darüber hinaus die Einbeziehung z. B. der VHS für alle Bürger der Gemeinde Schermbeck und schafft so einen neuen Raum für das lebenslange Lernen.

Dem Gemeinderat wird seitens der Verwaltung geraten, den Antrag als zulässig zu erklären. Sollte der Rat den durch die Bürgerinitiative zulässigen Antrag ablehnen, so müsste der Bürgermeister diesen Beschluss beanstanden, da ein solcher Beschluss geltendes Recht verletzen würde.“