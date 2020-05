Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe : Nächster Schritt beim Glasfaserausbau

Ein Leerrohr für Glasfaser ragt aus einem Acker heraus. In der hiesigen Region sollen jetzt endlich auch die Außenbereiche an das schnelle Netz angeschlossen werden. Foto: dpa/Sina Schuldt

Hamminkeln/Schermbeck/Hünxe Die Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau im Außenbereich von Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe startet. Insgesamt besteht für 2274 Adressen die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus legen zu lassen.

Noch in diesem Jahr soll der Glasfaserausbau in den Außenbereichen von Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck starten. Den Zuschlag für die Arbeiten erhielten die Unternehmen Epcan, Muenet und die Stadtwerke Borken, die sich zu einer Bietergemeinschaft zusammengeschlossen haben.

Hierbei ist es wichtig, dass bis zum Ende der Nachfragebündelung ein Vertrag bei den beiden Netzanbietern Epcan aus Vreden oder Muenet aus Rosendahl eingereicht wird. Bei Verträgen, die nach dem 19. Juni eingereicht werden, rechnet die Bietergemeinschaft mit Kosten von mindestens 3000 Euro pro Hausanschluss. Die Glasfasertarife starten ab 200 Mbit/s im Down- und Upload. Die monatlichen Kosten betragen in den ersten zwölf Monaten 9,99 Euro und ab dem 13. Monat ab 49,90 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

„Die Informationspunkte, die allen förderfähigen Anwohnern per Post mitgeteilt werden, dürfen ausschließlich mit Mundschutz und ausreichendem Sicherheitsabstand besucht werden. Es kann aufgrund des Besucherandrangs zu Wartezeiten außerhalb des Gebäudes kommen, hier bitten wir um Verständnis“, erklärt die Bietergemeinschaft und ergänzt in Anbetracht der Corona-Krise: „Nur in dringenden Fällen sollten die Informationspunkte besucht werden, da unsere Mitarbeiter alle Fragen auch gerne telefonisch oder per E-Mail beantworten.“