SPD-Veranstaltung zum Thema Wohnen: Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum

Wesel Bauherren berichten bei einer SPD-Versammlung über ihre Projekte. An der Kreuzstraße geht’s für den Bauverein nach Verzögerungen nun weiter.

Auf der Baustelle des Bauvereins an der Kreuzstraße gehen die Arbeiten in Kürze weiter. Die Archäologen haben ihre Arbeit an den freigelegten Resten der Festungsanlage erledigt. Rund 15 Wochen Verzögerung sind dadurch entstanden, berichtete Bauvereins-Vorstand Norbert Haeser jetzt bei der SPD-Veranstaltung zum Thema „Wohnen in Wesel“. Im Spätsommer 2020 werden die 46 Wohnungen wohl fertig sein. Auf Nachfrage beschreibt Norbert Haeser die nächsten Schritte: Derzeit wird eine Schotterschicht auf dem Grund der ausgeschachteten Fläche aufgebracht, dann machen sich die Arbeiter daran, die sichtbaren Mauerreste zu entfernen. Im Boden bleiben noch gut zwei Meter tief weitere Mauern erhalten. Da der Baugrund nicht tragfest ist, müssen Pfähle in den Boden eingebracht werden, um das spätere Gebäude zu stabilisieren. Damit kann der Bauverein wohl in Mai beginnen, vorher muss noch der Kampfmittelräumdienst den Boden sondieren.

Rund 80 Prozent der Wohnungen des Bauvereins liegen innerhalb der Bewilligungsmiete für öffentlich geförderte Wohnungen von 5,70 Euro – auch wenn nicht alle öffentlich gefördert sind. Im Neubau an der Kreuzstraße wird die Miete deutlich darüber liegen, erklärt Norbert Haeser. Dafür plant der Bauverein jedoch an anderer Stelle günstigen, modernen Wohnraum, denn der Bedarf in Wesel ist groß. Haeser hofft, im Sommer mit einem Sanierungsprojekt an der Dresdener Straße beginnen zu können. Dort sollen 27 in die Jahre gekommene Wohneinheiten modernisiert und in 23 Wohnungen umgewandelt werden, davon werden 14 öffentlich gefördert und neun frei finanziert sein. Ebenfalls noch 2019 soll der Neubau von 24 Wohnungen an der Springendahlstraße am St. Lukas-Heim beginnen. Klein, barrierefrei, günstig – dass diese Art von Wohnraum in Wesel ein Selbstläufer ist, berichtete auch Architekt Armin Stockhausen bei der SPD-Veranstaltung.