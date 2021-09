Nach Urnen-Schändung in Wesel: Mutmaßlicher Grabräuber gefasst.

Wesel Rund zwei Wochen nach Grabschändungen auf einem Friedhof in Wesel hat die Polizei einen jungen Mann vorläufig festgenommen. Er soll die unfassbaren Taten gestanden haben.

Aufatmen in Wesel, wo Grabschändungen in der jüngsten Vergangenheit für große Empörung und Verunsicherung gesorgt haben: Die Polizei hat am Dienstag einen 24-Jährigen vorübergehend festgenommen. Er steht im Verdacht, auf dem Alten Friedhof an der Cas­par-Baur-Straße mehrere Urnenkammern der Stelenanlagen aufgebrochen und Grabbeigaben der Hinterbliebenen gestohlen zu haben. Der Mann, der seinen Wohnsitz in Wesel hat, räumte mehrere Taten ein. Dies teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.