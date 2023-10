Schießerei in Rotterdam Verdacht auf Tötungsdelikt – Polizei sucht Niederländer im Kreis Wesel

Die Polizei sucht nach wie vor auch im Kreis Wesel nach einem Mann, der im Verdacht steht, in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober in Rotterdam an einer Schießerei beteiligt gewesen zu sein, bei dem ein 60-Jähriger ums Leben gekommen ist. Außerdem soll er in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober in Zutphen (Provinz Gelderland) auf einen 32-jährigen Mann eingestochen und diesen verletzt haben. Ein niederländischer Lkw-Fahrer, dem das Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters aus den Medien seiner Heimat bekannt war, will den Tatverdächtigen am Sonntag in Hamminkeln-Marienthal beziehungsweise in Brünen gesehen haben. Nach Angaben der Polizei ist aber nach wie vor unklar, ob es sich bei dem gesichteten Mann tatsächlich um den Gesuchten handelt oder nicht. Unter anderem auch mit Hubschraubern wird großräumig nach dem Verdächtigen gesucht. Bislang aber ohne Erfolg.