Explosion in Wesel Leiche im Brandhaus ist identifiziert

Wie die Staatsanwaltschaft in Duisburg und die Kreispolizeibehörde in Wesel in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, handelt es sich bei dem Verstorbenen zweifelsfrei um den 62-jährigen Bewohner des Hauses. Die Untersuchungen zur Brandursache hätten ergeben, dass eine Manipulation an der Gasleitung im Keller brandursächlich war. Hinweise auf ein Verschulden Dritter hätten sich nicht ergeben.