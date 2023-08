Unfall bei Tochterunternehmen der Weseler Altana AG Ist eine Explosion wie in Kempen auch bei Byk in Wesel möglich?

Der Unfall auf dem Gelände der Byk Chemie im niederrheinischen Kempen (Kreis Viersen), bei dem es Sonntagmorgen zu einer Explosion in einem Tank gekommen war, hat überregional für Schlagzeilen gesorgt. Weil bei Byk in Kempen (50 Mitarbeiter) unter anderem Additive produziert werden, liegt die Frage auf der Hand, ob sich ein ähnliches Unglück auch in Wesel ereignen könnte. Denn bekanntlich produziert an der Abelstraße in Wesel die Firma Byk (rund 1000 Mitarbeiter) ebenfalls Additive – unter anderem als Zusatz für Farben und Lacke, die in der Automobilindustrie benötigt werden. Byk ist eine 100-prozentige Tochter der ebenfalls in Wesel an der Abelstraße ansässigen Altana AG.