Karfreitag von Wesel nach Marienthal : Endlich wieder Jugendkreuzweg

Hamminkeln/Wesel Viele gingen Karfreitag von Wesel nach Marienthal mit. Zwei Jahre lang war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Es gab im Vorfeld eine entscheidende Frage: Wie groß wird wohl die Resonanz auf den Ökumenischen Kreuzweg der Jugend sein, nachdem die Veranstaltung zwei Jahre lang pausieren musste? Denn wegen der Corona-Pandemie fiel der traditionelle Marsch aus den Gemeinden in Wesel zur Klosterkirche nach Marienthal zweimal aus. Am Ende strahlte Organisator Markus Zimmermann vom Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) übers ganze Gesicht. „Ich bin überrascht, wie viele mitgegangen sind. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet“, meinte er zum Ende des Kreuzwegs beim obligatorischen Ausklang mit Frühstück im Pfarrheim von St. Martini.

„GeTAPEd“ war der Gottesdienst in der Klosterkirche überschrieben. Dabei gab es Bilder zum Leiden Jesu zu sehen, die in Tape-Art gestaltet waren, also aus kleinen Klebestreifen. „Tape“ war dabei gleich als mehrfaches Symbol gedacht. Es könne verbinden, zusammenhalten und heilen. Eben das, was Jesus auch durch sein Leiden am Kreuz für uns erreicht habe. „Durch seine Wunden wurden wir geheilt“, hieß es.