Entscheidung ist im Ausschuss gefallen : Schermbeck prüft Klage gegen Wasserstoffleitung

Schermbeck Die Verwaltung wehrt sich gegen eine Trassenführung der geplanten Wasserstoffleitung über das Gemeindegebiet. In einer detaillierten Stellungnahme nennt sie viele Gründe. Notfalls soll sogar ein Gericht die Interessen durchsetzen.

Als die Pläne zur Wasserstoffleitung Dorsten-Duisburg-Hamborn in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss am 26. Oktober 2021 erstmals vorgestellt wurden, gab es von der Firma Open Grid Europe (OGE) nur einen etwa 35 Kilometer langen und etwa zwölf Meter breiten Untersuchungsraum. Innerhalb dieses Korridors wurde kein konkreter Trassenverlauf favorisiert. Schermbeck lag am Rande des Untersuchungsraumes.