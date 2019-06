Vorfall in Bislich : Nabu-Chef warnt: Storch verfängt sich in Plastikmüll

Der Altstorch landet auf dem Horst Ronduit in Bislich. Er hatte sich bei der Futtersuche mit einem Fuß in einem Kunststoffband verfangen. Foto: Peter Malzbender

Bislich Ein erwachsener Weißstorch hat sich in Bislich bei der Futtersuche auf einer frisch gemähten Wiese mit einem Fuß in einem langen Kunststoffband verfangen.

Malzbender konnte gemeinsam mit einer Bislicher Bäuerin jetzt am Horst Ronduit in Bislich eine gefährliche Situation beobachten. Ein erwachsener Weißstorch hatte sich bei der Futtersuche auf einer frisch gemähten Wiese mit einem Fuß in einem langen Kunststoffband verfangen. Das andere Ende des Bandes musste der Vogel im Schnabel transportieren, um sicher an seinen Horst zu gelangen. „Erfreulicherweise konnte der Vogel sich auf dem Horst von der Fußangel befreien“, berichtet Malzbender. Er hofft, dass sich jetzt nicht die Jungstörche darin verheddern. Malzbendr hat dazu mit dem Beringer vom Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) gesprochen. Bei der Beringeraktion sollen in den nächsten Tagen die Horste insbesondere von gefährlichem Plastikmüll befreit werden. Der NABU bittet eindringlich darum, dass keine Schnüre und Bänder achtlos in der Landschaft liegenbleiben.