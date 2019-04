Unfall in Wesel : Mutter und zwei Kinder bei Unfall schwer verletzt

In Diersfordt kam es auf der Mühlenfeldstraße/Ecke Rosenallee am Gasthof Constanze zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Gerd Hermann

Wesel Zusammenstoß an der Rosenallee in Diersfordt: Lebensgefahr besteht für die verunglückten Personen nicht.

Schockmoment für eine junge Mutter und ihre beiden Kinder: Nach der Kollision mit einem Auto landete ihr Wagen im Graben – auf dem Dach. Bei dem schweren Unfall auf der Rosenallee in Diersfordt in Höhe der Gaststätte Constanze sind am Samstagmittag eine Mutter und ihre beiden Kleinkinder schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall wegen einer Unachtsamkeit: Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Hamminkeln wollte demnach gegen 12 Uhr von der Rosenallee auf die Mühlenfeldstraße Richtung Bislich abbiegen. Dabei übersah er das Auto der Frau, deren Kinder laut Polizeibericht ein und zwei Jahre alt waren. An der Kreuzung kollidierten die Wagen des 19-Jährigen und der Mutter.