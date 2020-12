Hamminkeln-Ringenberg : Musikschule: CD statt Winterspaziergang

Die Handpuppe Kalle führt in diesem Jahr durch die Musikschule. Der Tag der offenen Tür kann nicht wie gewohnt stattfinden. Darum wurde eine digitale Alternative geschaffen. Foto: Musikschule Ringenberg

Ringenberg Die Musikschule Hamminkeln in Ringenberg hat wegen der Corona-Situation eine CD produziert. Der traditionelle Spaziergang kann nicht stattfinden. Auch für den Tag der offenen Tür gibt es eine Alternative.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Fragile“ heißt ein ausdrucksstarker Song von Sting, und so fragil wie der Titelname sei auch die Situation in Coronazeiten, findet Ulrich Ingenbold, Leiter der Musikschule Hamminkeln in Ringenberg. Normalerweise gehen er, die Musiklehrer und -schüler mit den Eltern und Interessenten auf ihren traditionellen Winterspaziergang mit Musik durchs Dorf.

Das lassen die Beschränkungen nicht zu, sie wirken auch auf den Unterricht selbst, denn oben unterm Dach der Schule an der Zingelstraße darf maximal ein Quintett üben. So lassen sich die Abstandsregeln einhalten. Was also tun, um die Musik zu den Menschen zu bringen und für die Musikschule zu werben? Statt spazieren zu gehen machen die Instrumentalisten nun Sprünge. Genauer gesagt „Wintersprünge“, so heißt die CD, die als Dank an unterstützende Eltern geht und bei der Musikschule und in der Weseler Buchhandlung Korn gegen eine Spende zu haben ist.

Info Besuch kann nur digital stattfinden Tag der offenen Tür Reporter Kalle von Kanal4 berichtet per Video aus der Musikschule Hamminkeln bei deren Tag der offenen Tür – gemeint ist die digitale offene Tür, weil die übliche Veranstaltung wegen der Pandemie ausfällt. Lauschen, ausprobieren, durchs Gebäude streifen - all das ist unter Corona aktuell undenkbar. Ersatzveranstaltung Um aber dennoch über das Angebot zu informieren, hat die Musikschulleitung dem lustigen Reporter Kalle - eine kommentarfreudige Handpuppe - erlaubt, eine Videoreportage zu drehen. Kalle macht sich auf den Weg und lässt sich die Vielfalt der Instrumente von großen und kleinen Schülerinnen präsentieren. Zu finden ist das zwölfminütige Video über den Youtube-Link auf der Homepage der Musikschule: www.musikschule-hamminkeln.de

Die Musikschule ist landesweit eine der wenigen Musikschulen in privater Trägerschaft. Träger ist der Musikverein Ringenberg. Diese Situation hält rege. Eine Schülerin ist Ria van de Vliet. Sie spielt Cello. Beruflich ist die Niederländerin Koordinatorin bei „Löwenzahn & Pusteblume e. V“, dem Förderverein Kinderpalliativmedizin am Weseler Marien-Hospital. Für den Verein ist der Erlös bestimmt.

Dafür haben das Lehrerkollegium und Freunde der Musikschule die CD mit dem Untertitel „Musik aus der Stille“ eingespielt. Hoffnung, Trauer und Zuversicht, so steht es auf dem Cover, sollen die 14 Titel bringen, von Eric Satie über Lennon und McCartney bis Felix Mendelssohn.

Passend zum Namen der CD springt ein Reh durch den Schnee. Wer das Booklet aufklappt wird von grüner Wiese und Pusteblumen begrüßt. Alex, 14 Jahre, hat es bei einem Malwettbewerb der Geschwisterkinder gestaltet.

„Wir freuen uns, dass wir in dieser Art den ausgefallenen Spaziergang kompensieren können“, sagt Ulrich Ingenbold und hofft auf einen vollen Erfolg.