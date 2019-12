Konzert von drei Chören : Musikalische Weihnachtsbotschaft in St. Ludgerus

Bildtexte: In der Schlussphase sangen die beiden Männerchöre und der Frauenchor ''bella musica`` gemeinsam das Lied ''Freuet euch all``. RP-Foto Scheffler oder (das Foto ohne Frauen) Die Chorgemeinschaft der Männerchöre ''Eintracht`` und Gahlen-Dorf gestaltete am Sonntag einen Großteil des Weihnachtskonzertes in der Ludgeruskirche. RP-Foto Scheffler. Foto: Helmut Scheffler