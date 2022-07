Museum in Dingden : Was das Humberghaus zum Geburtstag plant

Heinz Wolberg (r.) und Ulrich Bauhaus vom Heimatverein Dingden zeigen ein Porträt des Malers Ulrich Rölfing von Wilhelm Humberg. Foto: Thomas Hesse

Dingden Seit zehn Jahren besteht der besondere Geschichtsort in Dingden, der an das Schicksal der jüdischen Familie Humberg erinnert. Zum Geburtstag erwartet Gäste ein vielfältiges Programm.

Das alte weißgekälkte Haus mit den grünen Fensterläden an der Hohe Straße 1 in Dingden ist nicht nur ein Zeugnis des alten Dorflebens. Es ist ein authentischer Geschichtsort, der seinesgleichen sucht. Denn im Humberghaus lebte einst die jüdische Familie gleichen Namens, sie war Teil der Dorfgemeinschaft. Im Wohn- und Geschäftshaus betrieb sie eine Metzgerei und einen Manufakturwarenladen. Die Spuren dieser deutschen Familie wären durch die historischen Ereignisse irgendwann unsichtbar geworden, hätten sich nicht die Mitglieder des Heimatvereins Dingden der Geschichte des Hauses und seiner früheren Bewohner angenommen. Ihm ist es zu verdanken, dass der gehegte und gepflegte Geschichtsort nicht nur an dörfliche Historie erinnert, sondern ein einmaliges Stück Erinnerungskultur geworden ist und damit mehr als ein kleines Museum. Der Ort des Erinnerns ist ein Stück Dorfgeschichte sozusagen zum Anfassen und Nachdenken. Das wird jetzt gefeiert unter der Überschrift „Zehn Jahre Geschichtsort Humberghaus“.

Die Eltern, Rosalia und Abraham, und ihre sieben Kinder waren geschätzte Mitglieder der Dorfgemeinschaft. Doch die Familie Humberg wurde zum Opfer der systematischen Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung durch die Nationalsozialisten. Vier Geschwister wurden ermordet, drei konnten mit ihren Familien nach Kanada auswandern.

Info Katalog zur Ausstellung ist 74 Seiten stark Das Humberghaus ⇥Archivfoto: Hesse Foto: Thomas Hesse 19 kraftvolle Bilder Interessant ist auch die Ausstellung von Bildern des Malers Ulrich Rölfing im Humberghaus. Er hat die Mitglieder der Familie porträtiert, 19 charaktervolle, farblich kraftvolle Bilder sind hier zu sehen. Katalog Zur Veranstaltung gedruckt ist ein 74 Seiten starker, sehr gelungener, deutsch- und englischsprachiger Katalog, der Gemälde der einzelnen Familienmitglieder vorstellt, darunter auch Ernst Humberg mit seinem berühmten Fahrrad, mit dem er in der Pogromnacht unter Mithilfe von Freunden und Nachbarn den Nazis entkam. Das Nachwort stammt von Peggy Parnass, die als Gerichtsreporterin und Kolumnistin bekannt wurde. Als Journalistin schrieb sie 17 Jahre lang für die Zeitschrift „konkret“.

Seit Juni 2012 lädt der Geschichtsort Humberghaus Dingden ein, diese ergreifende Geschichte zu entdecken. Zu Gast beim Jubiläum sind auch Nachfahren der Familien Humberg und Terhoch aus der Kanada sowie Israel. Sie reisen eigens an. Bei der Geburtstagsfeier am Sonntag, 14. August, um 11 Uhr wird Heinz Wolberg als Heimatvereinsvorsitzender die Begrüßungsrede halten, bevor die Grußworte von Bürgermeister Bernd Romanski und Landrat Ingo Brohl folgen. Den Festvortrag hält der parlamentarische Staatssekretär und Landtagsabgeordnete Klaus Kaiser, der dem Humberghaus seit langem verbunden ist.

Auf dem „Roten Sofa“, so eines, wie es Mutter Rosalia bevorzugte, nehmen dann mehrere Gäste Platz zum Talk, moderiert von Anne Strotmann. Anschließend steht die Ausstellung „Humberg – Portrait einer Familie in Wort und Bild“ mit Texten von Ruth und Susan Muscovitch sowie Bildern von Ulrich Rölfing allen Besuchern offen. Die musikalische Begleitung liefert die Klezmer Band Dance of Joy. Biersuppe aus dem originalen Rezeptbuch der Familie Humberg wird es auch geben, die Küche des Klausenhofs liefert sie.

Besagtes Buch mit 89 Rezepten ist übrigens im Heimathaus zu sehen. Dazu gibt es zwei weitere Veranstaltungen. Die Eröffnung der Humberg-Ausstellung ist am Freitag, 12. August, um 19.30 Uhr. Am Samstag, 13. August, um 19 Uhr wird die deutschsprachige Ausgabe des Buches „Jewish Hit Squad“ in einer Lesung vorgestellt, die Schrift ist dann auch zu erwerben. Autor Simon Lavee ist anwesend. Es geht um die Geschichte einer Partisaneneinheit der Amia Krajowa im Zweiten Weltkrieg an der polnisch-ukrainischen Grenze, in der Lavees Vater kämpfte.