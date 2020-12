Gebühren in Hamminkeln : Müllentsorgung wird großteils günstiger

Hamminkeln Weil die Kreisabfallgebühr sinkt, sinken in vielen Belangen die Müllgebühren in Hamminkeln. Allerdings gibt es wieder eine Gebühr für die Papiertonne – und auch die Entsorgung von Grünschnitt wird teurer.

Weil der Kreis Wesel nach dem Auslaufen der Abschreibung für die Müllverbrennungsanlage Asdonkshof in Kamp-Lintfort die Kosten senken kann fällt die Müllgebühr 2021 niedriger aus. Hauptursache für den Rückgang der Gebührensätze ist die Reduzierung der Kreisabfallgebühren. Für Hamminkelner mit ihrem im Kreis einzigartigen Wiegesystem beim Abfall heißt das: Sie können erheblich Gebühren einsparen. Im Rathaus wurde gerechnet, im Arbeitskreis Abfall debattiert und nun das Ergebnis für die unterschiedlichen Tonnengrößen an die Ausschüsse weitergereicht. Es gibt aber auch Erhöhungen bei der Gebühr des Kreises, etwa bei Baum- und Strauchschnitt.

Kalkulation Die Gebührenkalkulation berücksichtigt den aktuellen Stand der Abstimmungsgespräche mit den Dualen Systemen. Die neue Vereinbarung ist noch nicht unterzeichnet. Nicht zu den betriebsbedingten Kosten gehören die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Dualen Systemen (Miterfassung der Einwegverpackungen in der kommunalen Altpapiertonne, Unterhaltung der Glascontainerstandorte). Weder die entsprechenden Kosten noch die Erlöse sind daher in der Gebührenkalkulation enthalten.

In Hamminkeln ist die Wiedereinführung der Gebühr für die Altpapiertonne eine Besonderheit. Weil seit einigen Jahren die Verwertungserlöse für Altpapier sinken, ist die Zeit der Nullgebühr zu Ende, da voraussichtlich die entstehenden Entsorgungsaufwendungen nicht mehr durch die Verwertungserlöse gedeckt werden können. Zuletzt waren in Hamminkeln im Jahr 2008 Gebühren für die Altpapiergefäße berechnet worden. Die Gebühr für die 240-Liter-Altpapiertonne beträgt nun 4,89 Euro, die für ein 1100-Liter-Altpapiergefäß 22,42 Euro.

Der geringere Ausfall der Kreisabfallgebühren – die Stadt Hamminkeln ist anschlusspflichtig an die Entsorgungsanlage in Asdonkshof – führt in allen Bereichen zu einer Neuberechnung der Entsorgungsgebühren. So sinkt beim Kreis der Gebührensatz 2021 für die Entsorgung des Restabfalls und des Sperrguts von 207 Euro pro Tonne auf 108,60 Euro. Dies bedeutet im Vergleich zu 2020 eine Entlastung der Stadt Hamminkeln um 261.000 Euro, obwohl die zu entsorgende Sperrgutmenge steigt. Außerdem verringern sich die Grundgebühren für die Müllverbrennungsanlage von 22,50 Euro je Einwohner und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 1,78 Euro und für die Kompostierung von einem Euro je Einwohner auf 0,72 Euro. Hierdurch wird der städtische Gebührenhaushalt um rund 665.000 Euro entlastet.