Hamminkeln: Mühle Weßling hat jetzt neue Flügel

Hamminkeln Hamminkelns Wahrzeichen wurde gestern in einer luftigen Aktion beflügelt. Sturmschäden und die Witterung hatten das nötig gemacht.

Zwei Kranwagen parkten gestern in der Straße An der Windmühle. Gleich viermal hievte das schwere Gerät minuziös neue, elf Meter lange Flügel in die Höhe. Tischlermeister Dirk Moschüring hing anschließend stundenlang in der Luft. In der Arbeitskanzel mussten in Handarbeit die Flügel befestigt werden. Am Boden bereiteten seine Mitarbeiter Timo Eichelberg und und Marco Terhart die Montage der in Brünen produzierten Windmühlenflügel vor. Am späten Nachmittag war das Werk getan. Die Mühle Weßling war wieder komplett nach dem, was ihr Sturm "Friederike" sowie Wind und Wetter angetan hatten. Die stabilen und doch leichten Lärchenholz-Flügel machen das Denkmal wieder komplett. Besitzer Holger Lehner, der neben der Mühle in der ausgebauten ehemaligen Bäckerei wohnt, lobte das gelungene Werk.