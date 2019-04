Abiturienten im Kreis Wesel : Mottowoche: Schulen weisen auf Regeln hin

Kreis Wesel In den letzten Tagen vor den Osterferien feiern die angehenden Abiturienten wieder das Ende ihrer Unterrichtszeit mit bunten Verkleidungen, aber auch mit Regeln

Am Ende der Woche gibt es den so genannten „Chaostag“, an dem dann alle Jahrgänge teilnehmen können. Allerdings: Für die Schulleiter ist wichtig, dass auch der Unterricht für die anderen Stufen nicht zu kurz kommt. Aus diesem Grund wird der Chaostag zum Beispiel an der Gesamtschule Hünxe nur im Bereich der Pausen veranstaltet. Am Weseler Andreas-Vesalius-Gymnasium, am Berufskolleg Wesel und an der Gesamtschule Wesel finden die Aktivitäten in den ersten Stunden statt.