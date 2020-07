Einbruch in Schermbeck : Motorsägen aus Bauhof gestohlen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Einbruch. Foto: dpa/Silas Stein

Schermbeck Auf Werkzeug hatten es unbekannte Einbrecher in Schermbeck abgesehen. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel am Donnerstagmorgen mitteilte, müssen die Täter in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, gewaltsam in den Bauhof der Gemeinde Schermbeck an der Straße Im Heetwinkel eingebrochen sein.

Die Langfinger ließen unter anderem mehrere Motorsägen mitgehen. Hinweise von Zeugen des Geschehens nimmt die Polizei in Hünxe telefonisch unter Rufnummer 02858 918100 entgegen.

(RP)