Wertherbruch : Motorradfahrer streift Telefonmast

Polizeieinsatz in Wertherbruch. Foto: Michael Scholten

Wertherbruch Nach einem Überholvorgang verlor der Motorradfahrer aus Ahaus die Kontrolle über sein Krad und kam von der Fahrbahn ab.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Einen Unfall vom Freitag hat die Polizei am Montagmorgen vermeldet. Am Freitag gegen 17.10 Uhr kam ein 21-Jähriger Motorradfahrer aus Ahaus aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und touchierte das Abspannseil eines Telefonmasten. Dabei verletzte er sich schwer. Der Motorradfahrer hatte zuvor die Mussumer Straße (L 505) aus Richtung Wertherbruch befahren. Nach einem Überholvorgang verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam von der Fahrbahn ab. Ein Rettungwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.