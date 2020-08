Unfall beim Wenden auf B 8 : Motorradfahrerin von Pkw in Wesel schwer verletzt

Die verletzte Alpenerin wurde in eine Klinik gebracht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Wesel Durch das Wendemanöver eines Pkw-Fahrers ist eine Motorradfahrerin am Samstag in Wesel schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie bleiben musste.

Gegen 13.45 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw auf der Reeser Landstraße (B 8) in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung mit der Nordstraße übersah er bei einem Wendemanöver eine 56-jährige Frau aus Alpen, die mit ihrem Krad die Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Flüren befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 56-jährige verletzte sich schwer, wurde in ein Weseler Krankenhaus gebracht und blieb dort zu weiteren Behandlungen.

(RP)