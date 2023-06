Hamminkeln Motorradfahrer von Cabrio an der Hand verletzt

Ein 55-jähriger Mann aus Rees war am Sonntag, 4. Juni, gegen 16.15 Uhr mit einem Motorrad in Hamminkeln auf der Straße Vierwinden in Richtung Wesel unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam dem Reeser etwa 50 bis 100 Meter vor der Kreuzung Bruchweg/Zum Weißenstein ein anthrazitfarbenes Mercedes-Cabrio entgegen.