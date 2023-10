Unglück in Gahlen Motorradfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Am Mittwochmittag ereignete sich in Schermbeck-Gahlen ein Verkehrsunfall bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Laut Polizei war der Voerder (55) gegen 12.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Gahlener Straße von Hünxe kommend in Richtung Dorsten unterwegs. Im Kreuzungsbereich Kirchstraße/Hünxer Straße/Östricher Straße/ Maassenstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der aus Richtung Kirchstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr und von einem 35-jährigen Mann aus Voerde gelenkt wurde.