Kostenpflichtiger Inhalt: An der Wilhelmstraße : Junger Modemacher startet in Weseler City

Moritz Hippich besucht seine portugiesischen Produktionsstätten regelmäßig persönlich. Hier trifft er eine Näherin, die schon fleißig an der neuen Sommerproduktion arbeitet, die gemeinsam mit der Ladeneröffnung erhältlich seien wird. Foto: Moritz Hippich

Wesel Moritz Hippich ist ein Tausendsassa und hat will mit seinem Modelabel „homeiswhereyourheartis“ durchstarten. An der Wilhelmstraße will er mit einem besonderen Konzept eröffnen. Seine Marke soll eine Liebeserklärung an das „Zuhause“ sein.