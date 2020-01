Prozess am Landgericht Duisburg : Saunaclub-Brand: Anklage wegen Mordes

Foto vom Montag: Der Saunaclub liegt in verkohlten Trümmern. Am Brandort in Hamminkeln sieht es heute noch genau so aus wie unmittelbar nach der Tat vor sechs Monaten. Foto: Fritz Schubert

Hamminkeln Nach dem Brand mit einem Todesopfer in einem Hamminkelner Etablissement im Kesseldorfer Rott im Sommer 2019 beginnt jetzt der Prozess am Landgericht Duisburg. Der angeklagte Brandstifter soll mit Leistungen des Personals unzufrieden gewesen sein.

Am Mittwoch, 15. Januar, beginnt am Landgericht Duisburg der Prozess zum Brand in dem Hamminkelner Saunaclub Gallardo. In der Nacht zum Sonntag, 14. Juli 2019, war in dem Betrieb ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein 64-jähriger Niederländer ums Leben gekommen war. Wegen heimtückischen Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln sowie Brandstiftung mit Todesfolge muss sich in Duisburg ein heute 43-jähriger Mann verantworten.

Der Angeklagte, zuletzt in Voerde wohnhaft, war vier Tage nach dem tödlichen Feuer als Verdächtiger ermittelt und in Untersuchungshaft genommen worden. Bislang sind insgesamt sieben Verhandlungstage terminiert worden. Dies erklärte Sarah Bader, Sprecherin des Landgerichts Duisburg, am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.

Info Feuerwehrmann von Gästen behindert Aufsehen Bei dem Brand waren mehr als 250 Wehrleute aus der Region im Einsatz. Für Aufsehen hatte das Feuer auch deshalb gesorgt, weil angeblich drei angetrunkene Gäste des Saunaclubs einen Feuerwehrmann behindert und ihm den Schlauch aus der Hand geschlagen haben sollten. Gegen das Trio war Anzeige erstattet worden.

Dem in Polen geborenen Angeklagten wird vorsätzliche Tötung vorgeworfen, weil er bewusst darauf gesetzt haben soll, dass das Opfer, das als Gast in dem Saunaclub weilte, nicht mit einem Angriff auf sein Leben rechnete. Als Motiv für die Tat wird in der Anklageschrift laut Bader „Unzufriedenheit über vorherige Dienstleistungen der Bediensteten“ genannt. Einfluss eventuellen Alkohol- oder Drogenkonsum wird in der Anklage nicht erwähnt. Darüber war seinerzeit spekuliert worden, doch ließen sich vier Tage nach der Tat keine Spuren bei dem Verdächtigen feststellen (wir berichteten).

Wie Gerichtssprecherin Sarah Bader sagte, geht die Anklage von vollumfänglicher Schuldfähigkeit des 43-Jährigen aus. Angesteckt haben soll er ein Bett und eine Matratze. Belastend ins Feld geführt wird zudem eine mangelnde Beherrschbarkeit des gelegten Brandes. Kommt es zu einem Urteil wegen Mordes, droht dem Angeklagten lebenslange Haft.

Am Brandort sieht es aktuell noch genau so aus wie unmittelbar nach der Tat vor sechs Monaten. Gleich neben einem intakt wirkenden Wohnhaus, das zum Komplex gehört, liegt das vollkommen zerstörte Erotik-Etablissement in verkohlten Trümmern. Anzeichen von Aufräumarbeiten gibt es nicht. Ein Bauzaun sichert das Gelände.

Für die Feuerwehr war es einer der größten Brände in den vergangenen zehn Jahren auf Hamminkelner Stadtgebiet. Auch am Sonntag nach dem Feuer mussten nochmals Kräfte der Wehr zum Kesseldorfer Rott gerufen werden. Gut zehn Stunden nach dem eigentlichen Einsatzende, gab es Anzeichen eines Schwelbrandes in der beschlagnahmten Brandruine.