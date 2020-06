Kostenpflichtiger Inhalt: Ausbruch im Döner-Werk : Hoffnung auf Entspannung in Moers

Eine Einfahrt zum Produktionsstandort der Öztas Dönerfleischproduktion. Foto: dpa/Fabian Strauch

Moers Nach dem Covid-19-Ausbruch in einem Döner-Werk in Wesel gab es am Freitag nur drei neue Fälle. Für eine Entwarnung ist es aber wohl zu früh.